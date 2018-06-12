Число погибших при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 117

Обнаружены тела еще семерых погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает местная газета Prensa Libre.

В числе погибших - трое детей. Таким образом, общее число жертв составляет 117 человек. Без вести пропавшими числятся 197 жителей страны. Гватемальская прокуратура ранее открыла расследование в связи с гибелью людей.

В результате удара стихии пострадали 57 человек. Были эвакуированы 12,4 тысячи, 4,2 находятся во временных убежищах. Всего стихия коснулась 1,7 миллиона человек. Лавовые поток и пепел покрыли близлежащие к вулкану поселки.