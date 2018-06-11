СМИ сообщили о пропавших после инцидента с катамараном на Волге

После столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде остается неизвестной судьба девяти человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, нет информации о девяти пассажирах катамарана.

В свою очередь источник ФАН сообщает, что девять человек спасены и находятся на лодке, которая направляется в сторону берега.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что в результате инцидента погиб один человек. Уточнялось, что семерым удалось спасти.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.