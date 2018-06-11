Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Украинский журналист Елена Бондаренко во время выступления на открытых слушаниях в немецком Бундестаге заявила, что армия Украины стреляет по своим городам.

Она напомнила, что в конституции страны отмечено, что украинским гражданам гарантировано право на жизнь. По словам журналиста, правительство и армия Украины не гарантируют этого права жителям Донбасса, поскольку ВСУ ведут обстрелы украинских городов, входящих в ЛНР и ДНР.

Бондаренко также напомнила, что в Донбассе проживают более трех с половиной миллионов мирных жителей, которые не участвуют в боевых действиях: они живут, работают и воспитывают детей. По ее словам, право этих людей ежедневно нарушают украинские военные.