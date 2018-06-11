Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

Власти Украины чрезвычайно бояться критики в сой адрес, заявил украинский журналист Руслан Коцаба во время выступления в Бундестаге.

В понедельник в Бундестаге прошли открытые слушания о состоянии свободы слова и прав человека на Украине. Страну представил ряд правозащитников и журналистов.

Коцаба в качестве примера политической репрессии рассказал о произошедшем с владельцем телеканала NewsOne Евгением Мураевым. За его критику политики властей его обвинили в государственной измене, сообщает ФАН.

Журналист заявил, что нынешние киевские власти и лично сам президент Украины Петр Порошенко бояться всех показаний кандидатов на пост главы государства, которые могут выиграть выборы. По его мнению, в связи с тем, что рейтинг властей низок, то победить сможет каждый.