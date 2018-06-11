Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине
В немецком Бундестаге прошли открытые слушания о состоянии свободы слова и прав человека на Украине, сообщает ФАН.
Украину представили журналисты и правозащитники, в числе которых - Елена Бондаренко и Руслан Коцаба.
Бондаренко рассказала о действиях украинских силовиков в Донбассе, где Вооруженные силы Украины продолжают стрелять по городам.
Коцаба сообщил о политике Киева в отношении инакомыслящих, рассказав об обвинениях в госизмене за критику властей владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева.