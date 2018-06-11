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СМИ сообщили о пропавших после инцидента с катамараном на Волге

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Правозащитница рассказала в Бундестаге о несправедливых украинских судах

Правозащитница рассказала в Бундестаге о несправедливых украинских судах

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 Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам
20:28   11 Июня 2018
Весь мир
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Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

В немецком Бундестаге прошли открытые слушания о состоянии свободы слова и прав человека на Украине, сообщает ФАН.

Украину представили журналисты и правозащитники, в числе которых - Елена Бондаренко и Руслан Коцаба.

Бондаренко рассказала о действиях украинских силовиков в Донбассе, где Вооруженные силы Украины продолжают стрелять по городам.

Коцаба сообщил о политике Киева в отношении  инакомыслящих, рассказав об обвинениях в госизмене за критику властей владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева.

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Автор: Олег Королев
#украина #бундестаг #newsone #нарушение прав человека
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