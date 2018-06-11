Bloomberg: Трамп сдвинул время отъезда из Сингапура

Президент США Дональд Трамп изменил время своего отъезда из Сингапура. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь со ссылкой на неназванных чиновников, имеющих сведения о ситуации.

Издание отмечает, что Трамп готов был задержаться при условии, что переговоры проходили бы удачно. Однако американский лидер передумал сразу после того, как узнал, что глава КНДР Ким Чен Ын установил точное время своего отъезда из Сингапура.

По данным Bloomberg, северокорейский лидер покинет Сингапур в 16:00 (11:00 мск), а Трамп — в 19:00 (14:00 мск).