Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вернулся к берегам Сирии

Ударная группа Воздушно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в восточный район Средиземного моря. Она продожит участие в операции против «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

Как отмечают американские военные, группа возобновит полеты «в поддержку операции «Непоколебимая решимость». В рамках операции самолеты коалиции будут «наносить точечные удары по террористам».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России.