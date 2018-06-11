Правозащитница рассказала в Бундестаге о несправедливых украинских судах

Украинская правозащитница Елена Бережная выступила в Бундестаге с рассказом о состоянии украинской судебной системы.

По ее словам, на Украине наблюдается нарушение прав, закрепленных Европейской конвенцией по правам человека. В частности, речь идет о праве на эффективное средство правовой защиты, праве на справедливое судебное разбирательство и праве на то, что приговор будет вынесено на основании закона.

В пример Бережная привела дело главы города Славянска Нели Штепы, которая была задержана киевскими властями в июле 2014 по подозрению в госизмене, сообщает ФАН. Женщина провела в следственном изоляторе более трех лет, ее уголовное дело рассматривали судьи четырех районных судов Харькова.