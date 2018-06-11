Почти 350 сирийцев вернулись провинцию Хомс и в Восточную Гуту за сутки

В свои дома в провинции Хомс вернулся 221 человек, в Восточную Гуту — 119. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По словам Цыганкова, с целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медпомощи, удовлетворения первоочередных нужд граждан САР в районе мечети Асада и школы Захрат Аль-Мадина города Алеппо проведены благотворительные мероприятия. С окончанием дневного поста Рамадан российские военнослужащие развернули полевую кухню. Населению была роздана горячая пища и свыше тонны свежего хлеба.

Также помощь была оказана жителям поеселка Хатла провинции Дейр-эз-Зор. Его жители получили 455 продовольственных наборов, а также медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес переданного груза составил две тонны. Врачи Центра за сутки оказали медпомощь 114 сирийцам. 93 из них — дети.