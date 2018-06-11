Мы в соц.сетях:
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

 Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге

Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге
Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

 Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС
Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

 Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

 Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге

Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге
Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

 Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС
Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

 Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку
22:21   11 Июня 2018
Весь мир
54

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Великобритания по-прежнему полагается на беспочвенные обвинения в адрес России, а также на «солидарность союзников» при полном отсутствии доказательств причастности России к нападению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом российские дипломаты.

«Мы вновь видим беспочвенные заявления в адрес Российской Федерации, не основанные на каких-либо доказательствах», — заявил представитель посольства РИА Новости.

По словам сотрудника российского дипведомства, в голословных обвинениях британские власти полагаются исключительно на союзническую «солидарность», но не могут предложить партнерам ничего, кроме тезиса о том, что для нападения на Скрипаля и его дочь якобы нет другого правдоподобного объяснения, кроме ответственности России. Он отметил, что российский дипломатический корпус поражен поведением британских консерваторов, которые прилагают все усилия для того, чтобы внушить союзникам мысль о причастности России только на основе «правдоподобности», а не на реальных фактах.

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

В понедельник лидеры стран — членов G7 выразили свою позицию по поводу «делу Скрипалей». В заявлении указано, что участники группы согласны с оценкой Великобритании. Они поддерживают версию о том, что «очень вероятно, что РФ ответственна за атаку и не существует правдоподобных альтернативных объяснений».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#лондон #политика #мид рф #весь мир #g7 #дело скрипалей
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов
Департамент Казначейства добавил в санкционный список пять компаний, три из которых российские, и трех их сотрудников персонально.
19:05   11 Июня 2018
155
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

17:00   11 Июня 2018
60
Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург Россия

Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург

15:10   11 Июня 2018
201
Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

13:33   11 Июня 2018
365
Самое читаемое
Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

 Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

 Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

 Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов

Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов