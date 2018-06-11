Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Великобритания по-прежнему полагается на беспочвенные обвинения в адрес России, а также на «солидарность союзников» при полном отсутствии доказательств причастности России к нападению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом российские дипломаты.

«Мы вновь видим беспочвенные заявления в адрес Российской Федерации, не основанные на каких-либо доказательствах», — заявил представитель посольства РИА Новости.

По словам сотрудника российского дипведомства, в голословных обвинениях британские власти полагаются исключительно на союзническую «солидарность», но не могут предложить партнерам ничего, кроме тезиса о том, что для нападения на Скрипаля и его дочь якобы нет другого правдоподобного объяснения, кроме ответственности России. Он отметил, что российский дипломатический корпус поражен поведением британских консерваторов, которые прилагают все усилия для того, чтобы внушить союзникам мысль о причастности России только на основе «правдоподобности», а не на реальных фактах.

В понедельник лидеры стран — членов G7 выразили свою позицию по поводу «делу Скрипалей». В заявлении указано, что участники группы согласны с оценкой Великобритании. Они поддерживают версию о том, что «очень вероятно, что РФ ответственна за атаку и не существует правдоподобных альтернативных объяснений».