Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Израильским правоохранителям пришлось задерживать с применением огнестрельного оружия жителя Палестины, который нанес тяжелое ранение молодой гражданке Израиля в городе Афул. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По словам пресс-секретаря полиции Мики Розенфельда, правоохранители пока не готовы сказать был ли это теракт, или преступление «имело криминальную подоплеку». Он уточнил, что раненной девушке 18 лет. Также полицейский рассказал, что палестинец пребывал на территории Израиля нелегально. После нападения на девушку он пытался скрыться. Один из сотрудников полиции выстрелил ему в ногу, после чего нападавший был задержан.