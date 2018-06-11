Мы в соц.сетях:
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

 Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге

Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге
Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

 Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС
Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

 Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

 Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге

Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге
Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

 Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС
Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

Посольство РФ в Лондоне: Коммюнике G7 по «делу Скрипалей» — очередной фэйк

 Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку
21:43   11 Июня 2018
Весь мир
50

Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Палестинец напал с ножом на молодую израильтянку

Израильским правоохранителям пришлось задерживать с применением огнестрельного оружия жителя Палестины, который нанес тяжелое ранение молодой гражданке Израиля в городе Афул. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По словам пресс-секретаря полиции Мики Розенфельда, правоохранители пока не готовы сказать был ли это теракт, или преступление «имело криминальную подоплеку». Он уточнил, что раненной девушке 18 лет. Также полицейский рассказал, что палестинец пребывал на территории Израиля нелегально. После нападения на девушку он пытался скрыться. Один из сотрудников полиции выстрелил ему в ногу, после чего нападавший был задержан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#чп #палестина #израиль #нападение #весь мир #криминал
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов
Департамент Казначейства добавил в санкционный список пять компаний, три из которых российские, и трех их сотрудников персонально.
19:05   11 Июня 2018
155
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

17:00   11 Июня 2018
60
Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург Россия

Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург

15:10   11 Июня 2018
201
Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

13:33   11 Июня 2018
365
Самое читаемое
Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

 Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

 Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

 Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов

Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов