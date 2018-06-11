Наркобарон Барби в США получил срок 49 лет и штраф 192 миллиона долларов

Мексиканский наркобарон Эдгар Вальдес Вильярреаль, известный в криминальном мире по прозвищу Барби, заслушал приговор суда американского города Атланта. Об этом сообщает портал Heraldo de Mexico.

Суд признал Вильярреаля виновным в торговле наркотиками и отмывании денег. Знаменитое прозвище преступник получил из-за несвойственного мексиканцам светлого цвета кожи и голубых глаз. Он был задержан в августе 2010 года. До 2015-го сидел в мексиканской тюрьме особого режима «Альтиплано», после чего был экстрадирован в Штаты.

По версии обвинения, Барби руководил группой наемных убийц наркокартеля «Бельтран Лейва», который «держал» преступный мир штата Морелос.