Власти Болгарии помиловали корову Пенку перешедшую границу из Сербии

Сербская дойная корова Пенка, которая отбилась от стада вблизи границы с Болгарией и, заблудившись, забрела на территорию соседнего государства, избежала усыпления, к которому изначально приговорили ее местные власти.

По правилам Евросоюза, сбежавшее животное из вне ЕС, должно быть забито/усыплено. Однако, благодаря тому, что приключения коровы активно описывались в СМИ и обсуждались в соцсетях, а затем за животное вступились даже первые лица государства, для Пенки нашлось исключение. За буренку вступился даже легендарный «битл» сэр Пол Маккартни.

Представители болгарского Агентства по контролю над качеством пищевых продуктов сегодня сообщили, что вопрос с Пенкой урегулирован. Ее вернут в родное село к прежнему владельцу.