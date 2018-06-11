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 ООН: На Украине применяют пытки и другие жестокие методы

ООН: На Украине применяют пытки и другие жестокие методы
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 ООН: На Украине применяют пытки и другие жестокие методы

ООН: На Украине применяют пытки и другие жестокие методы
20:57   11 Июня 2018
Весь мир
58

ООН: На Украине применяют пытки и другие жестокие методы

ООН: На Украине применяют пытки и другие жестокие методы

Пытки проводятся на всей территории Украины, а также на неподконтрольных правительству участках, заявил спецдокладчик ООН  по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения Нильс Мельцер. 

Такое заявление прозвучало после его визита на Украину. Представитель организации сообщил об этом во время выступления с докладом в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое располагается в Женеве.

Мельцер ездил по Украине в течение 12 дней и обнаружил, что пытки и жестокость - это обычные будни на данной территории. Он рассказал, что наиболее частой угрозой на Украине является сексуальное насилие и оскорбления. Помимо этого он выяснил, какие пытки применяют больше всего: избиение руками и ногами, а также используя дополнительные средства, удары электричеством, удушение, а также подвешивание с целью имитации казни. По данным спецдокладчика, перечисленные методы распространяются и на 14-летних подростков, более того, подобные действия никак не преследуются законом, преступления по-прежнему остаются безнаказанными.

Представитель ООН призвал украинские власти ответить по поводу нарушений и пресечь жестокое обращение на территории страны.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #оон #политика #общество #весь мир
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