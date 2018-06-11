Армения и Россия вступили на новый этап отношений — Пашинян

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе встречи с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным заявил, что отношения между двумя странами выходят на новый этап. Слова армянского лидера передает его пресс-служба.

По словам Пашиняна, правительство Армении заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах. Российский посол, в свою очередь, заверил, что приложит все усилия для придания нового импульса российско-армянским отношениям.

Ранее Пашинян заявил, что прибудет в Россию на Чемпионат мира по футболу. В ходе этого визита он рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.