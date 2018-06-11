Россия сможет присоединиться к G7 при изменении позиции по Крыму — Тереза Мэй

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что основным условием для присоединения РФ к G7 является отказ от Крыма.

Так она объяснила парламентариям позицию «Семерки», когда отчитывалась о саммите в Канаде.

Она подтвердила инициативу американского лидера Дональда Трампа вернуться к формату «Большой восьмерки» с участием России. Она напомнила, что формат G8 трансформировался в G7 лишь по одной причине. Политик обвинила РФ в «незаконной аннексии Крыма».

По ее словам, разговор о присоединении Москвы к G7 невозможно вести до того момента, пока Крым будет оставаться в составе России.