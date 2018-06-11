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19:51   11 Июня 2018
Весь мир
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Верховный суд Ирана подтвердил смертные приговоры боевикам ИГ* за теракты 2017 года

Верховный суд Ирана подтвердил смертные приговоры боевикам ИГ* за теракты 2017 года

Верховный суд Ирана рассмотрел апелляции восьми боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещена в России) по поводу вынесения им приговоров в виде смертной казни. Приговоры остались в силе, сообщило агентство Mehr со слов представителя суда Голамрезу Ансари.

13 мая Революционный суд Ирана приговорил восьмерых террористов к смерти за атаки в Тегеране в 2017 году. По закону ИРИ обвиняемые могли обжаловать приговор в течение 20 дней.

7 июня 2017 года группа из четырех человек в женской одежде устроила стрельбу в здании иранского парламента. В конце атаки один из них совершил самоподрыв. Одного из террористов иранские правоохранители ликвидировали на месте.

Верховный суд Ирана подтвердил смертные приговоры боевикам ИГ* за теракты 2017 года

Тогда же были атакованы посетители мавзолея имама Хомейни. Одна из террористок привела в действие взрывное устройство на поясе. У мавзолея полицейские задержали двух человек.

В результате двух этих терактов погибли около 20 человек. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

* ИГ — террористическая организация, запрещена по решению Верховного суда РФ

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Автор: Вячеслав Каширин
#терроризм #иг #иран #приговор #общество #весь мир
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