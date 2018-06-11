Канлеру Австрии начали поступать угрозы в соцсетях из-за обещания о закрытии мечетей

Реакция на обещанное канцлером Автрии Себастьяном Курцем закрытие не следующих закону об исламе мечетей и депортации 40 имамов не заставила себя долго ждать. В адрес австрийского лидера начали поступать угрозы расправы.

Как сообщает газета Oesterreich cо ссылкой на ведомство федерального канцлера, личную охрану Курца пришлось экстренно усилить, так как в Facebook не только критикуют его инициативу, но и угрожают расправой. Администрация канцлера подтвердила изданию, что об угрозах главе страны известно федеральному ведомству по охране конституции и борьбе с терроризмом, а также отделению ведомства федеральной земли Вена.

Ранее Курц написал в Twitter, что Австрия намерена депортировать до 40 имамов и закрыть мечети, нарушающие закон об исламе. Вскоре официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что решение австрийских властей о закрытии мечетей и депортации имамов — проявление расистской и дискриминационной политики.