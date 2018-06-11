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19:46   11 Июня 2018
Весь мир
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Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

В европейском издании Modern Diplomacy появилась статья о разном подходе России и Запада к освоению ресурсов и поведению на мировых рынках. Если РФ заинтересована в человеческом капитале, то западные страны хотят обогащаться на сырье.

Об этом написал обозреватель Джанкарло Элия Валори, он уверен, что стратегии Запада и России отличаются в пользу Москвы.

Журналист уверен, что Москва поддержит Африку из партнерских побуждений: материк необходимо защитить от влияния США и ЕС.

Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

Фундаментальной задачей РФ он считает сохранение положения на международной, юридической и финансовой аренах. Только в этом случае станет сбалансированное использование природных ресурсов дружественных России африканских стран будет возможно, отметил Валори. Таким образом, Африке выгодно сотрудничать с российской стороной, поскольку в основу союза можно положить не только ресурсы, но и лучшие практики для будущего влияния в экономической сфере и глобального геополитического развития.

Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

С таким мнением согласился председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. В интервью для журнала «ПолитРоссия» он добавил, что значительную роль в позиции Африки сыграл исторический процесс. Он напомнил о колониальном прошлом континента: Франция, Англия и другие страны Европы держали под контролем территорию и пользовались Африкой в своих интересах, безвозмездно используя как людей, так и природные ресурсы.

Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

Однако современные Африканские страны позиционируют себя суверенными государствами, которые заинтересованы во взаимовыгодном и равном партнерстве. Последнее им может предложить Россия, что делает именно эту страну привлекательной. 

Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

Эксперт отметил, что обстановка на Ближнем Востоке отвернула Африку от Запада и, тем более, от США. После распада СССР никто не предполагал, что могут возникнуть такие мощные альянсы, как БРИКС, или как объединение ШОС. По его словам, сейчас тоже самое происходит и в отношениях РФ с Африкой. Российско-африканская коалиция сможет кардинально изменить расстановку сил в мире, уверен Самонкин. Для этого необходимо создать зону свободной торговли с ЕАЭС и открывать совместные инвестиционные и экономические проекты, начинать сотрудничество как по военной линии, так и по гуманитарной, заключил он. 

Эксперт: РФ и Африка создадут влиятельную геополитическую и энергетическую синергию

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #запад #африка #общество #инвестиции #коалиция
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