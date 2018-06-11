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18:58   11 Июня 2018
Весь мир
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Глава Казначейства США объяснил новые санкции «растущей киберугрозой»

Глава Казначейства США объяснил новые санкции «растущей киберугрозой»

Глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин пояснил причину обновления антироссийского санкционного списка. Об этом говорится в пресс-релизе казначейства.

В ведомстве утверждают, что российские компании и физические лица несут киберугрозу и работают по указанию российских властей, армии и разведслужб для «увеличения наступательной способности в киберсфере». Среди «наступательных способностей» упоминаются и некие «подводные возможности».

Глава Казначейства США объяснил новые санкции «растущей киберугрозой»

Тема подводной агрессии начала обсуждаться в западных СМИ относительно недавно. Некоторые американские и европейские издания обратили внимание на активизацию научных исследований с использованием российскими компаниями подводных аппаратов. В этой связи у Запада появилась новая фобия — якобы Россия способна воспользоваться своими успехами в изучении морских глубин для того, чтобы при необходимости нанести ущерб протянутым по дну кабелям связи.

Ранее американское казначейство ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #санкции #политика #весь мир #киберугроза #мнучин
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