Глава Казначейства США объяснил новые санкции «растущей киберугрозой»

Глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин пояснил причину обновления антироссийского санкционного списка. Об этом говорится в пресс-релизе казначейства.

В ведомстве утверждают, что российские компании и физические лица несут киберугрозу и работают по указанию российских властей, армии и разведслужб для «увеличения наступательной способности в киберсфере». Среди «наступательных способностей» упоминаются и некие «подводные возможности».

Тема подводной агрессии начала обсуждаться в западных СМИ относительно недавно. Некоторые американские и европейские издания обратили внимание на активизацию научных исследований с использованием российскими компаниями подводных аппаратов. В этой связи у Запада появилась новая фобия — якобы Россия способна воспользоваться своими успехами в изучении морских глубин для того, чтобы при необходимости нанести ущерб протянутым по дну кабелям связи.

Ранее американское казначейство ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из России.