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18:27   11 Июня 2018
Россия
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Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге

Водителя фургона, умышленно наехавшего на четверых людей, арестовали в Петербурге

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес решение об аресте мужчины, который на фургоне «ГАЗ» сбил четверых человек. Один из потерпевших погиб, остальные получили повреждения разной степени тяжести.

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских городских судов, Ян Атракшевич обвиняется в совершении преступлений по статьям об убийстве и покушении на убийство. Он заключен под стражу до 9 августа.

По данным следствия, в минувшее воскресенье обвиняемый, находясь у дома №15 по улице Красноармейской в городе Ломоносов за рулем автомобиля «ГАЗ» в состоянии алкогольного опьянения, умышленно совершил наезд на четверых граждан, с которым поссорился в пивном клубе «Мотор». Подчеркивается, что злоумышленник «не довел задуманное (убийство всех четверых) до конца по независящим от него обстоятельствам».

В суде Атракшевич отказался дать пояснения своему поступку, но вину признал и возражений против ареста не имел.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #убийство #петербург #чп #наезд
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