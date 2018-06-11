ООН выразила готовность способствовать процессу денуклеаризации КНДР

Генсек организации Антониу Гутерреш рассчитывает, что саммит США-КНДР, который пройдет 12 июня, будет продуктивным и в результате начнется процесс ядерного разоружения Корейского полуострова. ООН готова подключиться к денуклеаризации КНДР.

Гутерреш подчеркнул, что достоверная и полная денуклеаризация является общей целью. Он добавил, что в мире заинтересованы все, это абсолютно ясно. Соответствующее заявление генсек озвучил в понедельник, 11 июня.

До этого ИА «Политика сегодня» сообщало, что прогнозы лидера Южной Кореи менее оптимистичны. Президент Мун Чжэ Ин уверен, что одна встреча лидеров США и КНДР не решит всех проблем полуострова. По его словам, в отношениях Америки и Северной Кореи укоренилась вражда.