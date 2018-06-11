Ким Чен Ын впервые сделал селфи: снимки публикуют сингапурские министры 

Министры Сингапура сопровождали северокорейского лидера во время прогулки по городу, во время которой Ким Чен Ын впервые фотографировался на фронтальную камеру. Снимки главы КНДР опубликованы в Facebook.

Глава Минобразования Он Е Кун сделал селфи в компании и Ким Чен Ына и главы правительства Сингапура Вивиана Балакришнана. Политики сфотографировались на природе, в парке «Сады у залива». Глава КНДР выглядит счастливым, он широко улыбается и смотрит прямо в объектив.

Премьер Сингапура обнародовал на своем аккаунте аналогичную фотографию.

До этого журналисты передавали, что Ким Чен Ын отправился на экскурсию. В данный момент северокорейская делегация размещается в отеле «Сент-Реджис».