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18:18   11 Июня 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын впервые сделал селфи: снимки публикуют сингапурские министры 

Ким Чен Ын впервые сделал селфи: снимки публикуют сингапурские министры 

Министры Сингапура сопровождали северокорейского лидера во время прогулки по городу, во время которой Ким Чен Ын впервые фотографировался на фронтальную камеру. Снимки главы КНДР опубликованы в Facebook.

Глава Минобразования Он Е Кун сделал селфи в компании и Ким Чен Ына и главы правительства Сингапура Вивиана Балакришнана. Политики сфотографировались на природе, в парке «Сады у залива». Глава КНДР выглядит счастливым, он широко улыбается и смотрит прямо в объектив.

Премьер Сингапура обнародовал на своем аккаунте аналогичную фотографию. 

До этого журналисты передавали, что Ким Чен Ын отправился на экскурсию. В данный момент северокорейская делегация размещается в отеле «Сент-Реджис».

 

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Автор: Екатерина Розина
#кндр #политика #ким чен ын #селфи #общество #сингапур
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