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17:59   11 Июня 2018
Весь мир
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Иран предотвратил серию терактов

Иран предотвратил серию терактов

В Иране арестовано свыше 20 террористов. Силы безопасности предовратили террористическую атаку, которую боевики планировали провести во время Рамадана (месяц обязательного для мусульман поста — прим. ПС.).

Правоохранители разоблачили сеть боевиков, которые намеревались устроить серию терактов в столице Ирана и других крупных городах республики, сообщает агентство Тасним

В Мининформации и нацбезопасности страны заявили, что спецслужбы провели 27 арестов. Правоохранители предупредили передачу военной техники в страну и конфисковали у боевиков бомбы, гранаты, взрывчатые вещества, а также различное оружие.

По данным Тасним, спецслужбы Ирана развернули разведоперации для задержания преступников.

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Автор: Екатерина Розина
#арест #иран #террористы #операция
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