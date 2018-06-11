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19:05   11 Июня 2018
Россия
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Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Департамент Казначейства добавил в санкционный список пять компаний, три из которых российские, и трех их сотрудников персонально.

Соединенные Штаты в очередной раз удаляют конкурентов, включая российские компании в санкционный список. Так считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Обвинения, выдвинутые Казначейством США, депутат в разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня», назвал «отсебятиной» и «вымыслом».

«Некая отсебятина. Сегодня известно и никто это не скрывает, что санкции вводятся исключительно по экономическим соображениям», — сказал Свинцов. 

Департамент Казначейства США внес в черный список три российских компании, двух их иностранных партнеров, и трех физических лиц. Часть их них обвинили, в частности, в причастности к созданию компьютерного вируса «Petya». А одно из предприятий, занимающееся водолазными работами, что оно якобы «улучшает кибер-подводные возможностей России посредством их работы с ФСБ», что подвергает опасности безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

«По аналогии с «Лабораторией Касперского» просто удаляют конкурентов с рынка», - полагает депутат. 

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Свинцов не исключил, что выходцы из стран СНГ или России могут заниматься нелегальной хакерской деятельностью, так как «в России хорошая математическая школа и много высококлассных программистов».

«Но это не означает, что действуют они по указке российского правительства», — уверен  парламентарий. 

В 2017 году власти США запретили государственным структурам использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из-за возможных связей компании со спецслужбами РФ. Отказаться от программного обеспечения российской компании в США должны к октябрю 2018 года. 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #госдума #санкции #политика #весь мир #свинцов
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