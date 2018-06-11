Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

Департамент Казначейства добавил в санкционный список пять компаний, три из которых российские, и трех их сотрудников персонально.

Соединенные Штаты в очередной раз удаляют конкурентов, включая российские компании в санкционный список. Так считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Обвинения, выдвинутые Казначейством США, депутат в разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня», назвал «отсебятиной» и «вымыслом».

«Некая отсебятина. Сегодня известно и никто это не скрывает, что санкции вводятся исключительно по экономическим соображениям», — сказал Свинцов.

Департамент Казначейства США внес в черный список три российских компании, двух их иностранных партнеров, и трех физических лиц. Часть их них обвинили, в частности, в причастности к созданию компьютерного вируса «Petya». А одно из предприятий, занимающееся водолазными работами, что оно якобы «улучшает кибер-подводные возможностей России посредством их работы с ФСБ», что подвергает опасности безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

«По аналогии с «Лабораторией Касперского» просто удаляют конкурентов с рынка», - полагает депутат.

Свинцов не исключил, что выходцы из стран СНГ или России могут заниматься нелегальной хакерской деятельностью, так как «в России хорошая математическая школа и много высококлассных программистов».

«Но это не означает, что действуют они по указке российского правительства», — уверен парламентарий.

В 2017 году власти США запретили государственным структурам использовать продукцию «Лаборатории Касперского» из-за возможных связей компании со спецслужбами РФ. Отказаться от программного обеспечения российской компании в США должны к октябрю 2018 года.