Санкционный список США пополнился тремя россиянами

Американский департамент казначейства ввел санкции в отношении трех граждан России, трех российских компаний, а также двух связанных с ними структур, расположенных за рубежом. Обновленный список был опубликован в понедельник на сайте ведомства.

В департаменте уточнили, что санкции введены на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России. Все физ- и юрлица попали под ограничения по линии «кибер-санкций», обвинения во «вмешательстве в выборы», «нарушении суверенитета Украины» и прочем им не вменяются.