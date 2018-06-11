СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ
В Твери загорелся торговый комплекс «Тандем», спасатели эвакуировали из здания более 300 человек.
По данным РИА Новости, в пожаре никто не пострадал, поскольку сотрудники МЧС во время провели эвакуацию.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что пожар начался на на третьем этаже комплекса, который располагается на Октябрьском проспекте в Твери. В момент возгорания в ТЦ находилось более 300 человек, однако все они были выведены из помещения.
Сейчас пожар ликвидирован, в инциденте никто не пострадал. Детали происшествия изучают правоохранители и специалисты МЧС.