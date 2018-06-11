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 ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

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СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ

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 ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры
17:24   11 Июня 2018
Весь мир
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ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

В понедельник около 04:00 мск на юге провинции Хомс сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ предотвратили попытку прорыва боевиков из района населенного пункта Ат-Танф в направлении Пальмиры. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

По данным Центра, большая группа террористов двигалась на пикапах, оборудованных крупнокалиберным оружием, и мотоциклах. Ее обнаружили военнослужащие САР с наблюдательных постов в районе горы Гураб. Произошло боестолкновение, в результате которого попытка прорыва была сорвана. Пять боевиков, пикап и один мотоцикл были уничтожены. Остальные террористы рассеялись и отступили в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Ат-Танф. В Центре по примирению отметили, что попытки прорывов террористов со стороны Ат-Танфа происходят регулярно.

ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

Сирийский лагерь беженцев «Рукбан», расположенный рядом с военной базой США в Ат-Танфе, отрезан от сообщения с властями Сирии. Это позволило превратить его в убежище боевиков, включая террористов ИГ* (ИГИЛ, «Исламское государство», — террористическая организация, запрещена в РФ), а следовательно источником пополнения террористических формирований в центре САР.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — террористическая организация, запрещена решением Верховного суда РФ

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #сирия #пальмира #иг #вкс рф #весь мир #ат-танф
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