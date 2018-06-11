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16:58   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Угроза выборам на Украине в самих ее политиках — глава ЦИК страны

Угроза выборам на Украине в самих ее политиках — глава ЦИК страны

Глава украинского избиркома Михаил Охендовский заявил, что главной угрозой выборов весной и осенью следующего года (президентские, затем парламентские) считает политиков. Об этом говориться в сообщении пресс-службы ЦИК.

«Наибольшая опасность и самые серьезные киберугрозы выборам будут исходить не с территории России, как уверяют одни, и не с территории США, как утверждают другие. Основные угрозы будут традиционно появляться с территории самой страны, — заявил Охендовский. — Никто не способен так сильно дискредитировать выборы и подорвать доверие граждан к их результатам, чем сами украинские политики».

Глава избирательной комиссии не исключил, что ситуация с киберугрозами на предстоящих выборах будет подобной использованию, по его словам, «админресурса». Охендовский также ожидает, что некоторые штабы попытаются получить доступ и к каналам связи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов.

«Пожалуй, ни один из штабов не станет гнушаться возможностью искажения информационного пространства посредством фейковых новостей», — сказал глава украинского  ЦИК.

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #выборы #политика #ближнее зарубежье #цик украины
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