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СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ

 Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области

Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

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16:27   11 Июня 2018
Весь мир
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Парагвай полностью избавился от малерии

Парагвай полностью избавился от малерии

Парагвай стал первой за последние 45 лет страной в Латинской Америки, которая получила официальный сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий полную победу над малерией. Об этом сообщается на сайте организации.

В 2016 году ВОЗ назвала Парагвай одним из 21 государства, которые могут избавить своих граждан от угрозы заражения малярией к 2020 году. Помимо Парагвая в Латинской Америке таких государств названо шесть: Мекиска, Белиз, Сальвадор, Коста-Рика, Эквадор и Суринам.

В последний раз ВОЗ объявляла о победе над малярией в 1973 году — тогда достижение принадлежало Кубе.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #воз #парагвая #малерия
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