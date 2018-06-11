Парагвай полностью избавился от малерии

Парагвай стал первой за последние 45 лет страной в Латинской Америки, которая получила официальный сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий полную победу над малерией. Об этом сообщается на сайте организации.

В 2016 году ВОЗ назвала Парагвай одним из 21 государства, которые могут избавить своих граждан от угрозы заражения малярией к 2020 году. Помимо Парагвая в Латинской Америке таких государств названо шесть: Мекиска, Белиз, Сальвадор, Коста-Рика, Эквадор и Суринам.

В последний раз ВОЗ объявляла о победе над малярией в 1973 году — тогда достижение принадлежало Кубе.