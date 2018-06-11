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Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

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Ближнее зарубежье
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Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Глава комитета Госдумы по делам СНГ считает, что политическая карьера нынешнего президента Украины закончится в 2019 году.

Президент Украины Петр Порошенко вряд ли останется у власти после 2019 года, а тем более не сможет привести Украину в Евросоюз и в НАТО к 2030 году. В этом уверен глава комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Корреспонденту ИА «Политика Сегодня» депутат прокомментировал заявление Порошенко. 

Ранее на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве Порошенко сказал, что мечтает, чтобы до 2030 года Украина стала членом ЕС и НАТО.

 «Доживет ли Порошенко в политике до этого времени? Конечно, нет. Он, как политик, вряд ли переживет предстоящие выборы, — сказал Калашников. —  А уж тем более не приведет Украину в ЕС».

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

При этом саму идею вступления Украины в Евросоюз депутат поддержал, отметив, что это «нормальное желание нормального государства». Но Украина сегодня не является нормальным демократическим государством, уверен Калашников.

«Если они хотят вступать в ЕС, то надо было не запрещать русский язык и обучение на нем, не надо было сжигать людей в Одессе. Пока государство не станет нормальным демократическим, его точно в Европе никто не ждет». 

Еще в 2014 году Петр Порошенко заявлял о том, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Вступление в Североатлантический союз был объявлен стратегической целью.

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Автор: Мария Владимирова
#госдума #порошенко #украина #нато #политика #леонид калашников
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