Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Глава комитета Госдумы по делам СНГ считает, что политическая карьера нынешнего президента Украины закончится в 2019 году.

Президент Украины Петр Порошенко вряд ли останется у власти после 2019 года, а тем более не сможет привести Украину в Евросоюз и в НАТО к 2030 году. В этом уверен глава комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Корреспонденту ИА «Политика Сегодня» депутат прокомментировал заявление Порошенко.

Ранее на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве Порошенко сказал, что мечтает, чтобы до 2030 года Украина стала членом ЕС и НАТО.

«Доживет ли Порошенко в политике до этого времени? Конечно, нет. Он, как политик, вряд ли переживет предстоящие выборы, — сказал Калашников. — А уж тем более не приведет Украину в ЕС».

При этом саму идею вступления Украины в Евросоюз депутат поддержал, отметив, что это «нормальное желание нормального государства». Но Украина сегодня не является нормальным демократическим государством, уверен Калашников.

«Если они хотят вступать в ЕС, то надо было не запрещать русский язык и обучение на нем, не надо было сжигать людей в Одессе. Пока государство не станет нормальным демократическим, его точно в Европе никто не ждет».

Еще в 2014 году Петр Порошенко заявлял о том, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Вступление в Североатлантический союз был объявлен стратегической целью.