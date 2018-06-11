Мы в соц.сетях:
СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ

СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ

 Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области

Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

 Угроза выборам на Украине в самих ее политиках — глава ЦИК страны

Угроза выборам на Украине в самих ее политиках — глава ЦИК страны
Санкционный список США пополнился тремя россиянами

Санкционный список США пополнился тремя россиянами

 ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры
СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ

СМИ: В Твери эвакуировали свыше 300 человек из вспыхнувшего ТЦ

 Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области

Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

 Угроза выборам на Украине в самих ее политиках — глава ЦИК страны

Угроза выборам на Украине в самих ее политиках — глава ЦИК страны
Санкционный список США пополнился тремя россиянами

Санкционный список США пополнился тремя россиянами

 ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры

ВС Сирии при поддержке ВКС России отбили атаку боевиков в направлении Пальмиры
16:27   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
42

Порошенко хочет, чтобы Украина вступила в ЕС и НАТО до 2030 года

Порошенко хочет, чтобы Украина вступила в ЕС и НАТО до 2030 года

Президент Украины Петр Порошенко хочет, чтобы до 2030 года Украина вступила в Евросоюз и стала членом НАТО. По словам политика, это две его главные мечты.

Он уверен, что НАТО - это эффективный механизм, который сможет противостоять России. После того, как Москва, по его словам, аннексировала Крым, ничего другого не остается. Порошенко подчеркнул, что российские власти тем самым разрушили глобальную систему безопасности и пошли вразрез с международным правом. 

Ранее он заявлял немецким СМИ, что Украина уже в ближайшее время вступит в НАТО и Евросоюз. Он пообещал, что Украина «выполнит критерии вступления в ЕС, в том числе в вопросе противодействия коррупции». 

В понедельник Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда в присутствии украинских студентов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#ес #порошенко #украина #нато
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС
Глава комитета Госдумы по делам СНГ считает, что политическая карьера нынешнего президента Украины закончится в 2019 году.
17:00   11 Июня 2018
49
Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург Россия

Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург

15:10   11 Июня 2018
147
Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

13:33   11 Июня 2018
323
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России» Весь мир

Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»

11:57   11 Июня 2018
164
Самое читаемое
Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

 Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

 Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде