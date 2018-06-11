Порошенко хочет, чтобы Украина вступила в ЕС и НАТО до 2030 года

Президент Украины Петр Порошенко хочет, чтобы до 2030 года Украина вступила в Евросоюз и стала членом НАТО. По словам политика, это две его главные мечты.

Он уверен, что НАТО - это эффективный механизм, который сможет противостоять России. После того, как Москва, по его словам, аннексировала Крым, ничего другого не остается. Порошенко подчеркнул, что российские власти тем самым разрушили глобальную систему безопасности и пошли вразрез с международным правом.

Ранее он заявлял немецким СМИ, что Украина уже в ближайшее время вступит в НАТО и Евросоюз. Он пообещал, что Украина «выполнит критерии вступления в ЕС, в том числе в вопросе противодействия коррупции».

В понедельник Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда в присутствии украинских студентов.