Неизвестный тяжело ранил полицейского и захватил в заложники четверых детей во Флориде

Неизвестный открыл огонь и взял в заложники четырех детей в квартире в одном из жилых домов города Орландо, штат Флорида. Об этом сообщил телеканал News в понедельник.

На место происшествия прибыл полицейский и был ранен. Правоохранитель доставлен в больницу. По данным телеканала, после перестрелки злоумышленник забаррикадировался в квартире. Он прикрывается четыремя заложниками в возрасте от года до 12 лет. Спецназ ведет с ним переговоры.