Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов

Об этом сообщил портал морских новостей Maritime Bulletin. Судно арестовали за долги предприятию снабжения, а также за невыплату экипажу зарплаты.

Грузовой паром «Петербург» принадлежит компании Black Sea Ferry & Investments. Его арестовали в понедельник, 11 июня, в порту Пальяссааре в Таллине. Находится он там с апреля, поскольку собственник хотел его отремонтировать.

Задолженность насчитывает порядка 350 тысяч евро. К ним прибавился и зарплатный долг в размере 30 тысяч евро.

Еще одно судно Black Sea Ferry & Investments было задержано 9 июня в порту Усть-Луга под Петербургом. Причина ареста такая же — долги.