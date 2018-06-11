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16:06   11 Июня 2018
Россия
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Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов

Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов

Об этом сообщил портал морских новостей Maritime Bulletin. Судно арестовали за долги предприятию снабжения, а также за невыплату экипажу зарплаты.

Грузовой паром «Петербург» принадлежит компании Black Sea Ferry & Investments. Его арестовали в понедельник, 11 июня, в порту Пальяссааре в Таллине. Находится он там с апреля, поскольку собственник хотел его отремонтировать. 

Задолженность насчитывает порядка 350 тысяч евро. К ним прибавился и зарплатный долг в размере 30 тысяч евро.

Еще одно судно Black Sea Ferry & Investments было задержано 9 июня в порту Усть-Луга под Петербургом. Причина ареста такая же — долги.

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Автор: Виктория Разумовская
#эстония #арест #петербург #паром
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