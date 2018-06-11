Суд арестовал обвиняемого в поджоге автомобиля министра Тверской области

Чертановский суд Москвы арестовал министра правительства Тверской области Виктора Шафроста, которого обвиняют в поджоге машины в столице, сообщает корреспондент.

По данным РИА Новости, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о мере пресечения за преступление Шафроста. Политик будет заключен под стражу сроком до 7 августа.

Такое решение вызвано тем, что следователь подчеркнула, что министра подозревают и в других правонарушениях. В настоящий момент следствие выясняет роль Шафороста в деле его брата (экс-глава отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста.), который был обвинен во взятничестве.