Порошенко подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда

Глава Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда в присутствии украинских студентов.

Трансляцию встречи президента со студентами вел телеканал «Прямой».

Украинский лидер решил подписать документ при студентах. Он заявил, что это торжественный момент, объяснив молодым людям, что своей подписью он из законопроекта делает закон.

Напомним, что создание на Украине Высшего антикоррупционного суда являлось основным условием МВФ для выдачи очередного кредита.

Верховная Рада приняла законопроект на заседании в четверг, 7 июня.

Ранее Порошенко заявил, что в содержание документа входят ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Однако неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International указала, что президенту стоит отозвать проект на доработку, поскольку он не учитывает принципиальных критериев комиссии.