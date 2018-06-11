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15:44   11 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко ошибочно поздравил украинцев с годом «безвиза» с Британией

Порошенко ошибочно поздравил украинцев с годом «безвиза» с Британией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с годовщиной введения безвизового режима со странами Европы. Однако в ролике, размещенном им в Twitter, можно видеть мечту, выданную за действительность.

В анимации, отражающей достижения властей Украины в интеграции с Европой, указан маршрут в Лондон. Пользователи Twitter отреагировали сразу, заметив главе государства, что Великобритания «пока еще требует визы».

Однако этой промашкой не обошлось. В киевском мультфильме самолеты с безвизовыми пассажирами отправляются из Курска — города в составе Российской Федерации.

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Автор: Вячеслав Каширин
#европа #порошенко #политика #ближнее зарубежье #безвиз
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