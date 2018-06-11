Порошенко ошибочно поздравил украинцев с годом «безвиза» с Британией
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с годовщиной введения безвизового режима со странами Европы. Однако в ролике, размещенном им в Twitter, можно видеть мечту, выданную за действительность.
В анимации, отражающей достижения властей Украины в интеграции с Европой, указан маршрут в Лондон. Пользователи Twitter отреагировали сразу, заметив главе государства, что Великобритания «пока еще требует визы».
Однако этой промашкой не обошлось. В киевском мультфильме самолеты с безвизовыми пассажирами отправляются из Курска — города в составе Российской Федерации.