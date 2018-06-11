Порошенко ошибочно поздравил украинцев с годом «безвиза» с Британией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с годовщиной введения безвизового режима со странами Европы. Однако в ролике, размещенном им в Twitter, можно видеть мечту, выданную за действительность.

В анимации, отражающей достижения властей Украины в интеграции с Европой, указан маршрут в Лондон. Пользователи Twitter отреагировали сразу, заметив главе государства, что Великобритания «пока еще требует визы».

Перша річниця дії безвізу – це відповідь усім «зрадофілам», які запевняли, що нам його ніколи і не дадуть. Цифра у більше 555 тисяч подорожей чудово демонструє, що ми впоралися!#Безвіз #УкраїнаЦеЄвропа pic.twitter.com/aZEk0azKF6 — Петро Порошенко (@poroshenko) June 11, 2018

Однако этой промашкой не обошлось. В киевском мультфильме самолеты с безвизовыми пассажирами отправляются из Курска — города в составе Российской Федерации.