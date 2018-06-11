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 СМИ: ВВС коалиции нанесли удар по деревне в Сирии, есть жертвы

СМИ: ВВС коалиции нанесли удар по деревне в Сирии, есть жертвы
15:50   11 Июня 2018
Весь мир
43

СМИ: ВВС коалиции нанесли удар по деревне в Сирии, есть жертвы

СМИ: ВВС коалиции нанесли удар по деревне в Сирии, есть жертвы

Об этом пишет национальное агентство САНА. 

Самолеты международной коалиции нанесли авиаудар по деревне Ховейбария на юге провинции Эль-Хасаке. В результате погибли 18 беженцев из Ирака. Агентство уточняет, что в этой деревне развернут временный лагерь для иракских беженцев. 

За последние недели это не первый случай гибели мирного населения в результате налетов коалиции. 5 июня ее самолеты нанесли удар по деревне Джазаа. Погибли десять мирных жителей, в том числе дети. 12 мая коалиция атаковала деревню Аль-Хамади. Тогда погибло восемь человек.

Внешнеполитическое ведомство России не раз заявляло, что коалиция действует на территории арабской страны без согласия и координации с официальным Дамаском, а также вразрез резолюции СБ ООН.

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Автор: Виктория Разумовская
#жертвы #сирия #весь мир #мирные жители #авиаудар #международная коалиция
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