МИД Ирана предупредил КНДР: США склонны нарушать договоренности

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми в преддверии саммита США-КНДР предупредил Пхеньян о том, что США «неоднократно нарушали международные договоренности». Слова иранского дипломата передает агентство Mehr.

Встреча лидеров США и КНД запланирована на 12 июня. Она пройдет в Сингапуре. Оба политика уже прибыли в город-государство.

Ранее США вышли из «ядерной сделки» с Ираном, что осудили все ее участники, как Россия, так и традиционные союзники Вашингтона из состава ЕС.