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15:21   11 Июня 2018
Весь мир
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МИД Ирана предупредил КНДР: США склонны нарушать договоренности

МИД Ирана предупредил КНДР: США склонны нарушать договоренности

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми в преддверии саммита США-КНДР предупредил Пхеньян о том, что США «неоднократно нарушали международные договоренности». Слова иранского дипломата передает агентство Mehr.

Встреча лидеров США и КНД запланирована на 12 июня. Она пройдет в Сингапуре. Оба политика уже прибыли в город-государство.

Ранее США вышли из «ядерной сделки» с Ираном, что осудили все ее участники, как Россия, так и традиционные союзники Вашингтона из состава ЕС.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #иран #кндр #политика #саммит #весь мир #касеми
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