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15:26   11 Июня 2018
Весь мир
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ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВВС РФ над Балтикой

ВВС НАТО восемь раз за неделю сопровождали самолеты ВВС РФ над Балтикой

Минобороны Литвы сообщило, что истребители НАТО на прошедшей неделе восемь раз сопровождали российские военные самолеты над Балтикой. Техника альянса дислоцируется на литовской авиабазе Зокняй на основе четырехмесячной ротации.

Конкретно речь идет об истребителях военно-воздушных сил Португалии и Испании. Они поднимались в воздух 4 июня, а также четыре раза 5 июня и 9 июня — три. Оборонное ведомство Литвы уточнило, что российские самолеты летели над Балтийским морем в сторону Калининградской области и обратно.

Речь идет о таких самолетах, как Ил-20, Су-24, Ан-12, Ан-26, Су-27. Некоторые полеты, по данным ведомства, совершались по заранее согласованным планам. Устанавливалась связь с наземными центрами управления полетов. А часть из них — в режиме частичного или полного молчания.  

В российском военном ведомстве не раз говорили, что полеты военных самолетов всегда выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #балтика #литва #ввс рф #ввс нато
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