ФРГ осуждает отказ Трампа подписать коммюнике G7 из-за обиды на премьера Канады

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговую позицию G7, поскольку ему не понравилось высказывание главы правительства Канады. В ФРГ осудили решение Вашингтона.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбет назвал поступок Трампа прискорбным.

Канцлер Ангела Меркель прокомментировала ситуацию, назвав ее удручающей.

Правительство Германии поддержало коммюнике по всем пунктам, поскольку оно было согласовано и разработано всеми участниками «Клуба семи».

Напомним, глава Америки осудил канадского премьера Джастина Трюдо и снял подпись с документа. Об этом политик написал в Twitter. Трампа возмутило лицемерие Трюдо. Он назвал его слабым и лживым, поскольку во время присутствия президента США на заседании G7, премьер вел себя кротко и мягко, однако после отъезда Трампа на пресс-конференции Трюдо заявил, что «пошлины США были своего рода оскорбительными» и добавил, что не «не позволит сесть себе на шею».

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!