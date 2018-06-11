Климкин прилетел в Германию на переговоры «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прилетел в Германию, где состоится встреча глав МИД «нормандской четверки». Об этом сообщил в твиттере посол Украины в ФРГ.

Он отметил, что это 30-й визит Климкина в Германию. Киев ждет, что совещание министров будет успешным и результативным. Переговоры в формате «нормандской четверки» состоятся в понедельник. Участие в них примут Украина, Россия, Германия и Франция.

Welcome in Berlin, Mr. Minister @PavloKlimkin! It is your 30th visit to Germany! Looking forward to a successful Normandy Ministerial Meeting pic.twitter.com/jxxRP79ohw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 11, 2018

Ранее Климкин заявил, что намерен добиться реальной безопасности в Донбассе под контролем ОБСЕ и миротворческой миссии. Кроме того, он призвал освободить всех пленных и провести там выборы, которые организует Украина при поддержке мирового сообщества.

Стороны обсудят выполнение минских соглашений, в частности, действие режима прекращения огня, обмен пленными и размещение в Донбассе миротворческих сил ООН.

Последний раз главы МИД «нормандской четверки» встречались больше года назад — в феврале 2017 года.