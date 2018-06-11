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14:59   11 Июня 2018
Весь мир
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Климкин прилетел в Германию на переговоры «нормандской четверки»

Климкин прилетел в Германию на переговоры «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прилетел в Германию, где состоится встреча глав МИД «нормандской четверки». Об этом сообщил в твиттере посол Украины в ФРГ.  

Он отметил, что это 30-й визит Климкина в Германию. Киев ждет, что совещание министров будет успешным и результативным. Переговоры в формате «нормандской четверки» состоятся в понедельник. Участие в них примут Украина, Россия, Германия и Франция.

 

Ранее Климкин заявил, что намерен добиться реальной безопасности в Донбассе под контролем ОБСЕ и миротворческой миссии. Кроме того, он призвал освободить всех пленных и провести там выборы, которые организует Украина при поддержке мирового сообщества. 

Стороны обсудят выполнение минских соглашений, в частности, действие режима прекращения огня, обмен пленными и размещение в Донбассе миротворческих сил ООН. 

Последний раз главы МИД «нормандской четверки» встречались больше года назад — в феврале 2017 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #минские соглашения #климкин #нормандская четверка #нормандлский формат
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