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Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

Инсценировка применения химвеществ станет очередным поводом для авиаудара коалиции США по государственным объектам Сирии и оправданием нового наступления боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, постановочный видеоролик, после того, как будет растиражирован западными СМИ, должен послужить новым поводом для ракетно-авиационного удара коалиции во главе с США по Сирии. Он же послужит для оправдания наступательной операции боевиков на позиции правительственных войск на восточном берегу Евфрата.

Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

Напомним, после провокации с якобы имевшей место химаткой в сирийском городе Дума коалиция (ВС США, Британии и Франции) утром 14 апреля нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии. Коалиция заявила, что эти объекты используются для производства химоружия. С 3:42 до 5:10 мск по арабской республике было выпущено более ста ракет. По данным командования ВС Сирии, не опровергнутых Минобороны РФ, 71 из них была сбита сирийскими ПВО советского производства. В результате атаки никто не погиб, разрушения объектов на земле также оказались минимальными.

Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

При этом президент США вскоре после данного акта агрессии заявил, что «все до одной ракеты легли в цель».

«Минобороны РФ предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций, нацеленных на дестабилизацию обстановки в Сирии», — заявил Конашенков.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #конашенков #политика #весь мир #коалиция #химатака
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