Выбор сделан: Путин решил не «метаться туда-сюда» во время путча и написал рапорт
Глава РФ Владимир Путин принял участие в документальном фильме «Дело Собчака». Он рассказал, что во время путча 1991 года принял решение написать рапорт и объяснил почему сделал такой выбор.
Тогда будущий президент России занимал пост главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. По словам Путина, ситуация была такова, что с одной стороны стоял Анатолий Александрович Собчак, который поддерживал Ельцина и действующую власть, а с другой - попытка этого переворота, и силовые структуры, которые ее осуществляли. Лидер разрывался между двух сторон и тогда выбор был сделан: он написал рапорт.
«Я не мог быть там и там одновременно.», — объяснил он.
Когда пришлось объясняться с Собчаком, Путин сказал, что «метаться туда-сюда» он не будет и не может, поскольку должен чувствовать себя уверенным. Собчак решение Путина принял и позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, который в течение нескольких дней подписал документ. Вспоминая об этом инциденте президент поделился, что был удивлен реакцией Крючкова, поскольку был уверен, что он «пошлет куда подальше».
Фильм Ксении Собчак и Веры Кричевской «Дело Собчака» о настоящих 90-х выйдет в прокат в День России, 12 июня.
«Дело Собчака» сняла Вера Кричевская, в фильме показана история политической карьеры первого мэра Санкт-Петербурга. Помимо этого в картине затронуты и другие темы.
#5фактов_о_Собчаке Первый звонок по #мобильному телефону в СССР сделал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. 9 сентября 1991 года в Санкт-Петербурге он позвонил мэру Сиэтла Норману Райсу, используя телефон Mobira MD59-NB2, выпущенный компанией @nokia . Аппарат весил 3 кг, был похож на портативную радиостанцию, а заряда аккумулятора хватало на сутки. Фото - @tass_agency #делоСобчака #история #звонок