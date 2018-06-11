Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Об этом глава государства рассказал в интервью в фильме «Дело Собчака».

В 90-х Путин работал с Собчаком, был его заместителем и главой предвыборного штаба. Однако в 1996 году Собчак проиграл выборы градоначальника Петербурга. Новым мэром стал еще один его заместитель Владимир Яковлев.

Собчака же в 1997 году Генпрокуратура привлекла в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Петербурга. Позже его обвинили в злоупотреблении полномочиями на посту мэра.

Президент России Владимир Путин рассказал, что Яковлев звал его работать вместе, однако он отказался.

«Я ему сказал, что для меня это невозможно», — добавил Путин.

Документальный фильм «Дело Собчака» повествует о карьере и личной жизни первого мэра Петербурга. В нем есть отрывки разговоров с Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым и другими политиками.