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 Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек
11:02   11 Июня 2018
Весь мир
43

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Теракт в Кабуле унес жизни 12 человек, более 30 пострадавших госпитализированы в больницы.

Информацию о 12 погибших передает телеканал Tolo News, ссылаясь на Минздрав Афганистана.

Ранее СМИ сообщали, что при теракте погибли пять человек и 20 получили ранения.

По версии телеканала, трагедия произошла по вине террориста-смертника, который подорвал себя на ступенях министерства городского восстановления и развития Афганистана. Инцидент произошел около часа дня (11.30 по московскому времени). 

Правоохранители страны предполагают, что теракт был заранее спланирован, поскольку взрыв прозвучал в момент, когда сотрудники министерства покидали рабочие места.

 

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Автор: Екатерина Розина
#взрыв #теракт #политика #чп #афганистан #общество #абул
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