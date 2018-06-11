Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Теракт в Кабуле унес жизни 12 человек, более 30 пострадавших госпитализированы в больницы.

Информацию о 12 погибших передает телеканал Tolo News, ссылаясь на Минздрав Афганистана.

Ранее СМИ сообщали, что при теракте погибли пять человек и 20 получили ранения.

По версии телеканала, трагедия произошла по вине террориста-смертника, который подорвал себя на ступенях министерства городского восстановления и развития Афганистана. Инцидент произошел около часа дня (11.30 по московскому времени).

Правоохранители страны предполагают, что теракт был заранее спланирован, поскольку взрыв прозвучал в момент, когда сотрудники министерства покидали рабочие места.