Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек
Теракт в Кабуле унес жизни 12 человек, более 30 пострадавших госпитализированы в больницы.
Информацию о 12 погибших передает телеканал Tolo News, ссылаясь на Минздрав Афганистана.
Ранее СМИ сообщали, что при теракте погибли пять человек и 20 получили ранения.
(Зловещ атентат в Кабул,) от Зарата - Новини - https://t.co/ROm9T8kKGO pic.twitter.com/mTUdg795ug— Зарата (@zaratainfo) 11 июня 2018 г.
По версии телеканала, трагедия произошла по вине террориста-смертника, который подорвал себя на ступенях министерства городского восстановления и развития Афганистана. Инцидент произошел около часа дня (11.30 по московскому времени).
Правоохранители страны предполагают, что теракт был заранее спланирован, поскольку взрыв прозвучал в момент, когда сотрудники министерства покидали рабочие места.