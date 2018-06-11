Ургант не собирается эмигрировать в Израиль
Популярный в России телеведущий ответил на сообщения в СМИ о получении гражданства Израиля.
В своем блоге в Instagram Иван Ургант написал, что любит Россию и никуда езжать из нее не собирается.
Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))
Телеведущий объяснил, что он вместе с семьей, действительно, находится в Израиле. На родине трех религий, как добавил шоумен, покоятся женщины, которые его воспитали. И живут женщины, которых Ургант, очень любит – его бабушка и тетя.
«Остаюсь гражданином России», — заверил поклонников шоумен.
Информацию о приобретении второго, дополнительного к российскому израильского гражданства, которую распространяли израильские СМИ, телеведущий Иван Ургант не опроверг.