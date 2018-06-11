Ургант не собирается эмигрировать в Израиль

Популярный в России телеведущий ответил на сообщения в СМИ о получении гражданства Израиля.

В своем блоге в Instagram Иван Ургант написал, что любит Россию и никуда езжать из нее не собирается.

Телеведущий объяснил, что он вместе с семьей, действительно, находится в Израиле. На родине трех религий, как добавил шоумен, покоятся женщины, которые его воспитали. И живут женщины, которых Ургант, очень любит – его бабушка и тетя.

«Остаюсь гражданином России», — заверил поклонников шоумен.

Информацию о приобретении второго, дополнительного к российскому израильского гражданства, которую распространяли израильские СМИ, телеведущий Иван Ургант не опроверг.