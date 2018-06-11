Штормовое предупреждение объявлено в Москве во вторник
Об этом сообщается на портале мэра столицы.
Во вторник, 12 июня, в Москве ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Местами могут пройти кратковременные дожди. Есть вероятность грозы.
Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 21-23 градусов. МЧС советует горожанам быть внимательными и осторожными. Следует обходить непрочные конструкции и не парковать автомобили возле деревьев.
13 июня также ожидается дождь с грозой. Осадки прекратятся только к концу недели. По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве будет 17-25 градусов тепла.