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СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

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Ближнее зарубежье
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СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

На Украине арестовали мужчину, поскольку СБУ обвинила его в распространении антипольской и пророссийской пропаганде. По версии украинских правоохранителей, мужчина призывал к агрессивным действиям против поляков.

Следователи возбудили уголовное дело по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Сотрудники СБУ сообщают, что мужчина якобы распространял листовки от лица украинских националистов, в содержании которых призывал преследовать проживающих на Украине поляков. Также в заявлении украинской спецслужбы говорится, что во время обысков у обвиняемого изъяли материалы с пророссийской пропагандой и новые доказательства антипольских настроений. 

Правоохранители утверждают, что мужчина распространял пропаганду среди туристов на территории культурно-исторических местах в Хмельницкой области. Она уверены, что гражданин «инспирировал межнациональную розню и вел антиукраинскую пропаганду».

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #пропаганда #сбу
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