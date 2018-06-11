СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

На Украине арестовали мужчину, поскольку СБУ обвинила его в распространении антипольской и пророссийской пропаганде. По версии украинских правоохранителей, мужчина призывал к агрессивным действиям против поляков.

Следователи возбудили уголовное дело по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Сотрудники СБУ сообщают, что мужчина якобы распространял листовки от лица украинских националистов, в содержании которых призывал преследовать проживающих на Украине поляков. Также в заявлении украинской спецслужбы говорится, что во время обысков у обвиняемого изъяли материалы с пророссийской пропагандой и новые доказательства антипольских настроений.

Правоохранители утверждают, что мужчина распространял пропаганду среди туристов на территории культурно-исторических местах в Хмельницкой области. Она уверены, что гражданин «инспирировал межнациональную розню и вел антиукраинскую пропаганду».