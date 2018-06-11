Мы в соц.сетях:
Выбор сделан: Путин решил не «метаться туда-сюда» во время путча и написал рапорт

Выбор сделан: Путин решил не «метаться туда-сюда» во время путча и написал рапорт

 Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде
СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

 Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться
Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

 Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек
Выбор сделан: Путин решил не «метаться туда-сюда» во время путча и написал рапорт

Выбор сделан: Путин решил не «метаться туда-сюда» во время путча и написал рапорт

 Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде
СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

СБУ задержала мужчину за антипольскую и пророссийскую пропаганду

 Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться
Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

Хорошо забытое старое. Конашенков рассказал о новом поводе для удара США по Сирии

 Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек
10:46   11 Июня 2018
Весь мир
35

Генсек НАТО заявил о «двойном подходе к России»: оборона и диалог

Генсек НАТО заявил о «двойном подходе к России»: оборона и диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в отношениях с РФ альянс сумел добиться прогресса. Об этом стало известно в ходе брифинга по итогам встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

По словам Столтенберга, уже к середине следующего месяца станет «полностью оперативным» центр НАТО, открытый при региональном командовании альянса в Неаполе. Функции центра: мониторинг террористической угрозы и координирование действий в Средиземноморском регионе.

По поводу политики НАТО в отношении РФ генсек сказал:

«Мы выбрали стратегию из двух составляющих: оборона и диалог. И добились в этом прогресса».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #нато #политика #столтенберг #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться Ближнее зарубежье
Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться
Олег Царев не связывает отставку с активизацией ВСУ в регионе.
10:33   11 Июня 2018
251
Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России» Весь мир

Трамп и Ын встречаются не от веселой жизни - «Коммунисты России»

8:57   11 Июня 2018
129
Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт Россия

Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт

18:31   9 Июня 2018
320
Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили Россия

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

14:31   9 Июня 2018
204
Самое читаемое
Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

Родились на помойке. Сотни цыплят вылупились из яиц, выброшенных на свалку в Грузии

 Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

Пиар и пустые лозунги. Почему провалился митинг оппозиции в Москве

 Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

Анна Слю и Степан Девонин признаны лучшими актерами «Кинотавра»

 Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке