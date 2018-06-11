Генсек НАТО заявил о «двойном подходе к России»: оборона и диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в отношениях с РФ альянс сумел добиться прогресса. Об этом стало известно в ходе брифинга по итогам встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

По словам Столтенберга, уже к середине следующего месяца станет «полностью оперативным» центр НАТО, открытый при региональном командовании альянса в Неаполе. Функции центра: мониторинг террористической угрозы и координирование действий в Средиземноморском регионе.

По поводу политики НАТО в отношении РФ генсек сказал: